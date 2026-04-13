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  • Lunedì 13 aprile 2026

Tante foto, dai due giorni di Voices 2026

Chi c'era sul palco, ma soprattutto chi c'era tutto intorno per le due giornate insieme ai podcast del Post e chi li fa

Matteo Caccia dietro le quinte (Ambra Parola/il Post)
Le
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Matteo Caccia dietro le quinte (Ambra Parola/il Post)

Sabato 11 e domenica 12 aprile il Post è stato a Torino, per il suo evento pubblico che si chiama Voices: le giornate intorno ai podcast, a chi li fa, e a chi i podcast li ascolta, a cominciare dalle abbonate e dagli abbonati del Post. Anche quest’anno – la sua quarta edizione – Voices è stato organizzato insieme alle OGR di Torino, e ospitato nei suoi grandi e spettacolari spazi che furono officine di riparazione di locomotive e vagoni. Un grazie alle oltre duemila persone che sono arrivate, visto che è stata la più grande e partecipata edizione di Voices fin qui; e chi non c’era potrà ascoltare nei prossimi giorni un po’ delle cose successe (a partire da Tienimi Wilson, il podcast dal vivo di Matteo Bordone e Francesco Costa, che è già online). Ci vediamo ai prossimi incontri dal vivo, e archiviamo anche questo con un po’ di belle foto.

Tag: Il Post-podcast-voices

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