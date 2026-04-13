Tante foto, dai due giorni di Voices 2026

Sabato 11 e domenica 12 aprile il Post è stato a Torino, per il suo evento pubblico che si chiama Voices: le giornate intorno ai podcast, a chi li fa, e a chi i podcast li ascolta, a cominciare dalle abbonate e dagli abbonati del Post. Anche quest’anno – la sua quarta edizione – Voices è stato organizzato insieme alle OGR di Torino, e ospitato nei suoi grandi e spettacolari spazi che furono officine di riparazione di locomotive e vagoni. Un grazie alle oltre duemila persone che sono arrivate, visto che è stata la più grande e partecipata edizione di Voices fin qui; e chi non c’era potrà ascoltare nei prossimi giorni un po’ delle cose successe (a partire da Tienimi Wilson, il podcast dal vivo di Matteo Bordone e Francesco Costa, che è già online). Ci vediamo ai prossimi incontri dal vivo, e archiviamo anche questo con un po’ di belle foto.