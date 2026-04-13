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Voices Torino, 12/04/26

La rassegna stampa vibrante di Francesco Costa e Matteo Bordone

di Matteo Bordone e Francesco Costa
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Durante Voices, le giornate dedicata ai podcast del Post, successe a Torino l’11 e il 12 aprile 2026, Tienimi Bordone e Wilson si sono di nuovo mescolati: una cosa a metà tra una rassegna stampa di Francesco Costa e una puntata di Matteo Bordone. È stato bello per chi c’era, questa è la registrazione dell’evento.

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