Il Regno Unito ha sospeso l’accordo per la restituzione delle isole Chagos a Mauritius, per via di Trump

Il Regno Unito ha deciso di sospendere la ratifica in parlamento dell’accordo per la restituzione a Mauritius delle isole Chagos, spesso definite la sua ultima colonia nell’oceano Indiano. L’accordo era stato firmato a maggio dello scorso anno, ma non ancora ratificato per via delle molte pressioni del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

Nell’atollo più grande delle isole Chagos, il Diego Garcia, c’è infatti un’importante base aeronavale, gestita da Regno Unito e Stati Uniti insieme: per questa ragione il governo britannico aveva sempre sostenuto la necessità di avere l’appoggio statunitense in questa decisione di rinunciare al territorio (nonostante l’accordo comunque prevedesse che il solo atollo Diego Garcia restasse sotto controllo britannico per almeno 99 anni).

Da gennaio Trump, però, ha messo in discussione l’accordo, sostenendo che le condizioni fossero pessime, nonostante in precedenza la sua amministrazione le avesse approvate. Era stata probabilmente una ritorsione all’opposizione britannica ai suoi piani per assoggettare la Groenlandia. Il primo ministro britannico Keir Starmer aveva dovuto ricominciare a discuterne con Trump, e a inizio febbraio Trump aveva cambiato idea, dicendo di sostenere di nuovo l’accordo.

Le cose sono cambiate ancora, con il peggioramento delle relazioni tra paesi europei e Stati Uniti e la crisi dell’alleanza tra loro e il Regno Unito, dovuti alla guerra in Medio Oriente, e ora i funzionari britannici dicono che i termini per la ratifica parlamentare in questa sessione sono scaduti. Non si sa se o quando la ratifica verrà di nuovo fissata in parlamento (nel Regno Unito ogni legislatura è divisa in sessioni, che tipicamente durano un anno).

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