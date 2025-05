L’Alta Corte di giustizia del Regno Unito ha bloccato temporaneamente l’accordo per la cessione delle isole Chagos a Mauritius

Nella notte tra mercoledì e giovedì l’Alta Corte di giustizia del Regno Unito ha emesso un’ingiunzione che impedisce temporaneamente al governo di concludere dell’accordo per la cessione dell’arcipelago delle isole Chagos a Mauritius, che per decenni era stata al centro di una disputa territoriale tra i due paesi. L’ingiunzione è la conseguenza di un’ azione legale avviata da Bernadette Dugasse e Bertrice Pompe, due donne chagossiane che considerano l’accordo lesivo dei diritti del loro popolo, che non è stato in alcun modo coinvolto nei negoziati. L’udienza è fissata per martedì mattina. Prima che l’ingiunzione fosse annunciata, il primo ministro britannico Sir Keir Starmer avrebbe dovuto partecipare a una cerimonia di «firma virtuale» dell’accordo con alcuni rappresentanti del governo mauriziano.

L’accordo prevede la cessione delle Isole Chagos a Mauritius, garantendo però al Regno Unito il controllo sull’atollo Diego Garcia, una delle isole più grandi dell’arcipelago, per 99 anni. Sull’atollo si trova infatti una base militare gestita congiuntamente con gli Stati Uniti, e che ha quindi una grande importanza strategica.