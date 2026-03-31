È il giorno di Bosnia Erzegovina-Italia

Stasera alle 20:45 l’Italia gioca contro la Bosnia Erzegovina lo spareggio decisivo per andare ai Mondiali maschili di calcio, che si giocheranno dall’11 giugno tra Messico, Canada e Stati Uniti. Sia per l’Italia che per la Bosnia Erzegovina è una partita cruciale, tra le più importanti degli ultimi anni, visto che entrambe le nazionali non partecipano ai Mondiali dal 2014.

Nel caso dell’Italia è una partita carica di aspettative ma anche di timori, visto che per la Nazionale la qualificazione ai Mondiali è passata dall’essere la norma, una pratica da smaltire in fretta, al diventare – dopo due eliminazioni agli spareggi – un tabù, un’impresa difficilissima nonostante avversarie sempre oggettivamente più deboli.

La partita si giocherà a Zenica, in Bosnia Erzegovina, e già da un paio d’ore prima e fino al termine della partita il Post la presenterà e racconterà con un liveblog sul sito.

L’Italia arriva a questa partita dopo la vittoria per 2-0 contro l’Irlanda del Nord, ottenuta giovedì nel primo turno degli spareggi (che in tv è stato visto da oltre 10 milioni di spettatori). Contro un’avversaria molto più debole, la Nazionale ha giocato in modo via via sempre più solido ma mai particolarmente brillante; la sensazione è che le servirà qualcosa in più per battere la Bosnia Erzegovina, che sulla carta è una squadra migliore dell’Irlanda del Nord e peggiore dell’Italia, ma comunque ben organizzata e con il non indifferente vantaggio di giocare davanti ai suoi tifosi, tra l’altro in uno stadio non particolarmente grande ma in cui il tifo di casa sarà intenso e vicino al campo.

Dello stadio di Zenica si è parlato tantissimo: per il suo aspetto fatiscente, per le nevicate che ci sono state nei giorni scorsi e per l’effetto “bolgia” che i tifosi bosniaci potrebbero creare in un impianto così piccolo e compatto. In termini puramente numerici, tuttavia, il tifo sarà piuttosto limitato: per una sanzione della FIFA ci saranno solo 8mila spettatori, di cui 800 italiani.

Rispetto all’Irlanda del Nord, la Bosnia Erzegovina ha giocatori un po’ più esperti e di qualità, ma è comunque lontana dal livello delle migliori squadre d’Europa. Dopo aver giocato dei buoni gironi di qualificazione, finendo seconda dietro all’Austria, alle semifinali degli spareggi ha eliminato il Galles al primo turno, ai rigori e dimostrando una notevole solidità.

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Nonostante tutte le pressioni e le polemiche, l’Italia rimane la grande favorita di questo spareggio. I suoi giocatori sono nettamente più forti e il suo allenatore Gennaro Gattuso è di gran lunga più esperto di quello della Bosnia Erzegovina: Sergej Barbarez, un ex calciatore che ha iniziato a fare il suo attuale mestiere solo due anni fa.

A proposito di polemiche, è probabile che abbiate incrociato in qualche modo quella relativa al video in cui alcuni calciatori della Nazionale sono stati visti esultare per la vittoria ai rigori della Bosnia Erzegovina contro il Galles. Da quel video, trasmesso dalla Rai poco dopo la partita contro l’Irlanda del Nord, sono nate molte polemiche, alimentate anche dalle reazioni di molti tifosi bosniaci sui social che hanno interpretato il comportamento dei giocatori italiani come una mancanza di rispetto e un segno di arroganza. Edin Dzeko, capitano e giocatore simbolo della Bosnia Erzegovina, che ha passato diversi anni in Italia, ha detto: «È una cosa normalissima, tutti abbiamo delle preferenze», aggiungendo: «Vuol dire che hanno paura».

In Italia sarà possibile seguire Italia-Bosnia Erzegovina in diretta su Rai 1 oppure in streaming su RaiPlay, dove però potrebbe esserci qualche attimo di ritardo. Oppure, o in aggiunta a Rai 1 e RaiPlay, la partita si potrà seguire – insieme a varie informazioni di contorno e di contesto sulla partita e le due squadre – sul liveblog del Post.

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