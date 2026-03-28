La Guardia costiera greca ha soccorso un gommone di persone migranti: i sopravvissuti hanno detto che 22 persone sono morte

La Guardia costiera greca ha soccorso un gommone che si trovava alla deriva a sud dell’isola di Creta: 26 persone migranti sono state soccorse, mentre 22 sarebbero morte, secondo quanto riferito dai sopravvissuti alla Guardia costiera. Le persone salvate sono 25 uomini, una donna e un minore.

Le persone soccorse hanno raccontato che il gommone era partito il 21 marzo dalla regione di Tobruk, in Libia, e di essere rimaste in mare per sei giorni con pochissima acqua e cibo: in questi giorni alcune persone sarebbero morte e uno dei trafficanti avrebbe ordinato loro di buttare i cadaveri in mare.