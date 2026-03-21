Si comincia a vedere il primo calo dei prezzi dei carburanti

Venerdì si sono iniziati a vedere i primi cali dei prezzi dei carburanti dai distributori, dopo la riduzione delle accise decisa dal governo mercoledì sera per tentare di compensare almeno in parte l’aumento del prezzo di benzina e gasolio a causa della guerra in Medio Oriente. La riduzione delle accise è stata di 25 centesimi al litro, e venerdì in media si è osservato un calo dei prezzi di 15 centesimi di euro per la benzina e di 14,3 centesimi per il gasolio.

La riduzione dei prezzi sta avvenendo in modo graduale, ma nelle ambizioni del governo e nelle speranze di chi doveva fare rifornimento avrebbe dovuto essere piena e lineare già dal giorno successivo, quindi giovedì mattina: non è successo, e anzi in media i prezzi erano anche leggermente aumentati. Questo perché serve tempo per adeguare le quotazioni, e dunque venerdì era realisticamente il primo giorno in cui era prevedibile aspettarsi un qualche effetto. Ma intorno alle società energetiche e ai distributori i membri del governo nelle scorse settimane avevano alimentato un clima di sospetto sul fatto che questi speculino sulla situazione per alimentare i loro profitti, e anche per questo giovedì ci sono state polemiche.

I consumatori avevano notato che i prezzi non erano scesi istantaneamente, e lo stesso governo lo ha detto con le rilevazioni quotidiane del ministero delle Imprese e del Made in Italy, che pubblica i prezzi medi per regione che si vedono alle 8 di mattina: giovedì la benzina era arrivata a costare 1,89 euro al litro e il gasolio 2,125 euro al litro, con un aumento di circa l’1 per cento per entrambi i carburanti rispetto al giorno prima.

C’è una ragione che non dipende dalla speculazione. I distributori decidono il prezzo sulla base di quanto hanno pagato il carburante che vendono (solitamente con un profitto che si aggira intorno ai 3 centesimi al litro): i carburanti in vendita giovedì mattina erano ancora gravati dalle accise piene, e quindi sono rimasti in vendita con un prezzo più alto. Se avessero ridotto subito i prezzi avrebbero operato in perdita.

È evidente che con questo meccanismo il prezzo rilevato alle 8 di giovedì mattina non poteva tenere conto della riduzione delle accise decisa solamente 12 ore prima. Il governo ha però già annunciato controlli della Guardia di Finanza verso i distributori che non si erano immediatamente adeguati.

Al di là della polemica politica però i prezzi si stanno gradualmente adeguando: venerdì la benzina costava in media 1,738 euro al litro e il gasolio 1,981. Le regioni dove il prezzo era più alto erano la provincia autonoma di Bolzano (1,794 euro), la Campania (1,782) e la Sicilia (1,772); quelle dove costava di meno erano le Marche (1,684), la Toscana (1,705), e il Friuli Venezia Giulia (1,708). Il gasolio era più caro a Bolzano (2,033), in Campania (2,019) e in Valle d’Aosta (2,008); costava di meno nelle Marche (1,935), in Toscana (1,949) e in Sardegna (1,952).

Le riduzioni maggiori del prezzo della benzina ci sono state in Friuli Venezia Giulia (-17,8 centesimi), in Toscana (-17,3) e in Sardegna (-17,1); quelle minori in Campania (-10,3 centesimi), a Bolzano (-12,8) e nel Lazio (-13,1). Per il gasolio i cali maggiori nel prezzo si sono visti specularmente in Friuli Venezia Giulia, Toscana e Sardegna, mentre i minori in Campania, Molise e Lazio.

Bisogna sempre tenere conto che sono valori medi, dunque potrebbero esserci distributori che applicano un prezzo minore e altri che ne applicano uno maggiore (per esempio quelli in autostrada).

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