La fine del Ramadan nel mondo, con le foto

Giovedì 19 marzo è stato l’ultimo giorno del Ramadan, il mese sacro per le persone musulmane, durante il quale viene praticato il digiuno dall’alba al tramonto. La sua fine viene però celebrata il giorno dopo, ossia oggi, il 20 marzo, con l’Eid al Fitr: è una delle due feste più importanti della religione islamica. Eid in arabo significa “festa”, e Fitr “fine del digiuno”.

Per l’occasione milioni di persone musulmane in tutto il mondo si riuniscono per preghiere e festeggiamenti che durano due o tre giorni. Il mese di Ramadan si conclude nel momento in cui appare la luna nuova: la sua fine si celebra con preghiere mattutine speciali, le persone si salutano con l’espressione “Eid Mubarak”, che significa “buona festa”, e hanno l’abitudine di festeggiare insieme a familiari e amici, scambiandosi anche regali. Nei paesi con molti abitanti musulmani l’Eid al Fitr è considerato una festa nazionale: le scuole e molti luoghi di lavoro chiudono.