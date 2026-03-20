Celebripost

Questa settimana le attenzioni dei fotografi sono state catalizzate dalla cerimonia degli Oscar, che come da tradizione meritavano più raccolte fotografiche: per il red carpet, per la serata, per la festa di Vanity Fair. Sean Penn, che ha vinto il premio come miglior attore non protagonista per Una battaglia dopo l’altra, era assente e si trovava invece in Ucraina, dove era già stato altre volte in passato: una delle fotografie a seguire, diffusa dall’ufficio stampa di una brigata ucraina, lo mostra mentre parla con uno degli ufficiali al fronte, nella regione di Donestk. Si sono visti anche Bryan Cranston e Kathryn Hahn vicino al Canal Grande, a Venezia, durante le riprese della serie tv The Studio e Cameron Diaz e Stephen Merchant in una più consueta ambientazione newyorkese. Poi Lisa Kudrow alla prima di The Comeback, Zendaya e Robert Pattinson a quella di The Drama – Un segreto è per sempre e la prima ministra giapponese Sanae Takaichi con Donald Trump, che si è messo a scherzare su Pearl Harbor.