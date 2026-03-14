Jannik Sinner si è qualificato per la finale del Masters 1000 di Indian Wells per la prima volta
Jannik Sinner ha vinto la semifinale del torneo Masters 1000 di tennis di Indian Wells, in California, battendo il tedesco Alexander Zverev in due set, con il risultato di 6-2, 6-4. La categoria Masters 1000 è la più prestigiosa dopo i quattro tornei del Grande Slam, e Indian Wells è uno dei tornei più importanti del circuito (spesso viene definito “il quinto Slam”).
Vincendo la semifinale Sinner si è qualificato per la finale per la prima volta nel torneo. La partita si giocherà domenica: Sinner incontrerà uno tra Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev, che a breve giocheranno l’altra semifinale.
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