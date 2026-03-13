Adesso la NASA punta a far partire la missione spaziale Artemis II verso la Luna a inizio aprile

Giovedì la NASA ha detto che conta di far partire la missione spaziale Artemis II verso la Luna all’inizio di aprile. In origine il lancio era previsto per l’inizio di marzo, ma era stato rimandato per via di un problema con il flusso di elio che viene usato per pulire i motori e per mantenere una pressione adeguata nei serbatoi dello Space Launch System (SLS), il razzo che verrà impiegato nella missione, nonché il più potente mai costruito. Ora la NASA ha detto che il problema è stato risolto.

Artemis II sarà la prima missione per l’esplorazione della Luna con equipaggio da oltre cinquant’anni e coinvolgerà quattro astronauti che ci orbiteranno attorno per dieci giorni, con l’obiettivo di sperimentare le condizioni per un allunaggio in una missione successiva. La missione è in programma fin dal novembre del 2024, ma la data è stata rinviata più volte per garantire il funzionamento di tutti i sistemi legati al programma. La prossima finestra di tempo utile per la partenza è dal primo al 6 aprile. In caso di altri problemi il lancio potrebbe essere rinviato al 30 del mese o nei giorni immediatamente successivi.