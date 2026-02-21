La NASA ha detto che la missione Artemis II verso la Luna non potrà partire a marzo come annunciato

L’amministratore della NASA Jared Isaacman ha scritto su X che è impossibile che la missione Artemis II verso la Luna possa partire a marzo, ritrattando un annuncio che la NASA aveva fatto appena giovedì, in cui diceva che la missione sarebbe potuta partire già all’inizio del mese. Isaacman ha spiegato che è stato individuato un problema col flusso di elio che viene usato per pulire i motori e per pressurizzare i serbatoi dello Space Launch System (SLS), il razzo che verrà impiegato nella missione e il più potente mai costruito.

Non è chiaro quale sia la causa del malfunzionamento e per scoprirlo il razzo dovrà essere riportato dalla rampa di lancio, dove era stato messo in vista della partenza, al Vehicle Assembly Building (VAB), il grande edificio del Kennedy Space Center dedicato all’assemblaggio dei razzi. Per una serie di fattori a marzo la finestra di tempo utile per la partenza sarà di soli cinque giorni e questa dovrà quindi essere riprogrammata al più presto per i primi di aprile.

Artemis II sarà la prima missione per l’esplorazione della Luna con equipaggio da oltre cinquant’anni e coinvolgerà quattro astronauti che non calpesteranno il suolo lunare, ma ci orbiteranno attorno per dieci giorni, con l’obiettivo di sperimentare le condizioni per un allunaggio in una missione successiva. Il lancio di Artemis II è in programma fin dal novembre del 2024, ma nel tempo la data è stata rinviata più volte. La missione segue di oltre tre anni Artemis I, che era partita nel novembre del 2022 senza equipaggio, e se sarà un successo sarà la base per Artemis III, che ha l’obiettivo di riportare gli esseri umani sulla Luna, forse nel 2028.