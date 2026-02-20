La NASA punta a far partire la missione Artemis II verso la Luna a inizio marzo

Venerdì la NASA ha detto di aver completato con successo un secondo test sullo Space Launch System (SLS), il razzo più potente mai costruito, pertanto la missione spaziale Artemis II potrebbe partire già a inizio marzo. Artemis II sarà la prima missione per l’esplorazione della Luna con equipaggio da oltre cinquant’anni e coinvolgerà quattro astronauti: questa volta non calpesteranno il suolo lunare, ma ci orbiteranno attorno per dieci giorni, con l’obiettivo di sperimentare le condizioni per un allunaggio in una missione successiva.

Anche se la NASA non ha stabilito una data di lancio, ha detto che già venerdì sera l’equipaggio entrerà in una quarantena lunga 14 giorni per limitare l’esposizione a malattie, e questo significa che potrebbe partire già il prossimo 6 marzo, tra due venerdì. A marzo la finestra di tempo utile per la partenza è di soli cinque giorni per una serie di fattori, comprese le orbite della Terra e della Luna.

Il lancio di Artemis II è in programma fin dal novembre del 2024, ma nel tempo la data è stata rinviata per permettere di perfezionare i sistemi legati al programma: durante il primo test, a inizio febbraio, era stata riscontrata una fuoriuscita di idrogeno sulla piattaforma di lancio per un problema che adesso è stato risolto, ha detto la NASA. La missione segue di oltre tre anni Artemis I, che era partita nel novembre del 2022 senza equipaggio, e se sarà un successo sarà la base per Artemis III, che ha appunto l’obiettivo di riportare gli esseri umani sulla Luna, forse nel 2028.

