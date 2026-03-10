Sei persone sono morte nell’incendio di un autobus a Kerzers, in Svizzera

Martedì un autobus ha preso fuoco a Kerzers, comune del cantone del Friburgo vicino a Berna, la capitale della Svizzera: i media locali scrivono che sono morte 6 persone e 5 sono rimaste ferite, tra cui una che aveva cercato di prestare soccorso. L’incendio è avvenuto intorno alle 18:25, ma non è ancora chiaro cosa lo abbia provocato. La polizia ha detto che potrebbe essere stato causato da un «atto piromane» e alcuni testimoni hanno detto di aver visto una persona cospargersi di benzina sull’autobus, ma questa versione non è ancora stata confermata. Blick, uno dei principali quotidiani svizzeri, ha scritto di aver ricevuto un video in cui un testimone, parlando in albanese, dice che «un uomo si è versato la benzina addosso e si è dato fuoco».

Sui social circolano video che mostrano l’autobus in fiamme. La zona è stata transennata, e l’amministrazione comunale ha chiesto ai residenti di rimanere in casa.

L’autobus è di proprietà di AutoPostale, la principale azienda di trasporto pubblico svizzera. Era partito da Düdingen, un piccolo comune che dista una ventina di chilometri da Kerzers. L’incidente è avvenuto sulla Murtenstrasse, una strada nel centro di Kerzers.