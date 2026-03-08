Le foto della Giornata internazionale della donna

Per la Giornata internazionale della donna, domenica 8 marzo, ci sono state manifestazioni in tutto il mondo per chiedere, tra le altre cose, la parità tra i generi, la fine della violenza sulle donne e l’accesso all’interruzione volontaria di gravidanza nei paesi in cui non è garantita. In Italia le manifestazioni più grandi sono state quelle di Roma e Milano, organizzate dal movimento femminista Non Una Di Meno. Ma ci sono stati cortei in molte altre città tra cui Ancona, Napoli, Trento e Triste.

A Torino Non una di meno aveva organizzato un corteo il 7 marzo, mentre oggi si è tenuta l’iniziativa benefica Just The Woman I Am, per raccogliere fondi a sostegno della ricerca sul cancro. A Bagnoli, in provincia di Napoli, il corteo per la Giornata internazionale della donna si è unito a quello per protestare contro l’organizzazione dell’America’s Cup del 2027, la più importante competizione di vela al mondo, che sarà in parte ospitata dal comune.

Per tutta la giornata di domani, lunedì 9 marzo, è previsto inoltre uno sciopero nazionale: è stato indetto da diversi sindacati di base e riguarderà tutti i lavoratori di molti settori, pubblici e privati, per sostenere la lotta contro la violenza maschile sulle donne, chiedere la parità salariale tra uomini e donne e più educazione affettiva nelle scuole.

La Giornata internazionale della donna è stata ufficialmente fissata per l’8 marzo dalle Nazioni Unite nel 1975. Dal 1996 in poi ogni anno ha un tema specifico. Per il 2026 il tema scelto è “Diritti, giustizia, azione: per tutte le donne e le ragazze”.