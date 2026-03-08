Per domani è previsto uno sciopero di 24 ore in molti settori, escluso il trasporto pubblico

Per tutta la giornata di lunedì 9 marzo è previsto uno sciopero nazionale. È stato indetto da diversi sindacati di base e riguarderà tutti i lavoratori di molti settori, pubblici e privati, per sostenere la lotta contro la violenza maschile sule donne, chiedere la parità salariale tra uomini e donne e più educazione affettiva nelle scuole. In aggiunta allo sciopero generale ce n’è un altro proclamato sempre per lunedì dal sindacato FLC CGIL (“Federazione lavoratori della conoscenza”), che riguarderà in particolare scuole e università. Per quanto riguarda settori fondamentali come la sanità e i servizi di soccorso ed emergenza, saranno garantite le prestazioni essenziali (lo prevede la legge), ma ci potrebbero essere invece problemi per le visite programmate e per quelle non urgenti.

Anche se i sindacati l’hanno definito «sciopero generale», in realtà hanno tenuto fuori il settore del trasporto pubblico, che quindi non dovrebbe avere nessuna interruzione. L’11 marzo però ci sarà uno sciopero dei lavoratori di Italo, la compagnia ferroviaria di treni ad alta velocità.

