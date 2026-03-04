Ecuador e Stati Uniti hanno avviato una serie di operazioni congiunte contro il narcotraffico
Il presidente dell’Ecuador Daniel Noboa ha annunciato l’avvio di una serie di operazioni congiunte con gli Stati Uniti contro la criminalità organizzata e per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti illegali. Noboa, che è un alleato fedele di Donald Trump, ha detto che le operazioni si concentreranno sulle zone di distribuzione e spaccio.
Noboa dice che circa il 70 per cento della cocaina mondiale passa attraverso i grandi porti dell’Ecuador. Il paese confina inoltre con Colombia e Perù, i due maggiori produttori di cocaina al mondo. Lunedì Noboa ha avuto alcuni colloqui con il capo del comando militare degli Stati Uniti per l’America Latina e i Caraibi (SOUTHCOM), responsabile delle operazioni militari e della cooperazione alla sicurezza in una trentina di paesi del Centro e Sud America e dei Caraibi. Durante l’incontro sono stati discussi i piani per la condivisione delle informazioni e il coordinamento operativo negli aeroporti e nei porti del paese.