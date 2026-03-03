La guerra in Iran, spiegata da Globo

Dopo che sabato 28 febbraio Israele e gli Stati Uniti hanno attaccato l’Iran, si è sviluppata una guerra che è diversa da quelle precedenti. È stata uccisa la Guida suprema, Ali Khamenei, l’Iran sta rispondendo lanciando missili contro Israele e vari stati del Golfo e il rischio è che questa guerra possa trasformarsi in un conflitto regionale.

Questa è anche una guerra ricca di notizie che arrivano da molte fonti, in un flusso continuo e complicato da seguire. Per questo abbiamo pensato di darvi uno strumento in più per fare ordine tra le notizie e capirle meglio: tutte le sere tra le 18 e le 18:30, pubblicheremo una puntata speciale di Globo, il podcast di esteri di Eugenio Cau. Sarà eccezionalmente disponibile gratuitamente per tutte e tutti, sia sul Post sia sulle piattaforme.

– Ascolta Globo: Speciale – La guerra in Iran, con Daniele Raineri



Sul Post troverete ogni giorno il liveblog con tutte le notizie e gli aggiornamenti, e gli articoli di approfondimento. Con queste puntate speciali di Globo cercheremo invece di mettere tutti gli eventi in fila, per orientarci meglio. Una specie di riepilogo serale della giornata. Insieme a Eugenio Cau ci sarà Daniele Raineri, giornalista del Post ed esperto di situazioni di crisi.

Le puntate speciali di Globo andranno avanti finché ce ne sarà bisogno, anche nei weekend: significa che continueremo a sentirci tutte le sere finché continuerà a esserci necessità di mettere ordine nelle notizie, e poi vedremo.