Speciale – La guerra in Iran, con Daniele Raineri
Per capire meglio cosa sta succedendo, ogni giorno finché serve
Sabato 28 febbraio Israele e gli Stati Uniti hanno attaccato l’Iran: è iniziata una guerra che è diversa da quelle precedenti – e cercheremo di capire perché. È una guerra che coinvolge molti paesi, ed è piena di notizie che arrivano da molte fonti, in un flusso continuo e complicato.
Per cercare di fare un po’ d’ordine e per seguire questi eventi straordinari Globo diventa quotidiano e aperto e a tutte e a tutti: esce ogni giorno, tra le 18 e le 18:30, sia sul Post che sulle piattaforme. Non sappiamo ancora per quanto tempo, ma finché ce ne sarà bisogno.
Altri episodi
La “remigrazione” è un cavallo di Troia, con Annalisa Camilli
In questi anni è diventata mainstream, e sta contribuendo a cambiare il dibattito pubblico sull'immigrazione: capiamo che cos'è
Togliere i social ai giovani, con Giovanna Mascheroni
Dopo l'Australia, molti paesi del mondo vogliono vietare i social media alle persone minori di 15-16 anni: funziona?
Non è un buon momento per essere un generale cinese, con Simone Dossi
Xi Jinping ha praticamente decimato la leadership dell'esercito della Cina, e potrebbero esserci conseguenze inaspettate
Distruggere le macchine, con Brian Merchant
I luddisti erano molto diversi da quelli che avete studiato a scuola, e la loro lezione potrebbe tornarci utile, con l'intelligenza artificiale