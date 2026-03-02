Speciale – La guerra in Iran, con Daniele Raineri

Sabato 28 febbraio Israele e gli Stati Uniti hanno attaccato l’Iran: è iniziata una guerra che è diversa da quelle precedenti – e cercheremo di capire perché. È una guerra che coinvolge molti paesi, ed è piena di notizie che arrivano da molte fonti, in un flusso continuo e complicato.

Per cercare di fare un po’ d’ordine e per seguire questi eventi straordinari Globo diventa quotidiano e aperto e a tutte e a tutti: esce ogni giorno, tra le 18 e le 18:30, sia sul Post che sulle piattaforme. Non sappiamo ancora per quanto tempo, ma finché ce ne sarà bisogno.