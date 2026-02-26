La Columbia University ha detto che agenti federali hanno mentito per entrare in una sua struttura e arrestare uno studente

La Columbia University, una delle più prestigiose università degli Stati Uniti, ha detto che giovedì mattina degli agenti federali del dipartimento di Sicurezza interna – lo stesso delle contestatissime operazioni contro l’immigrazione – sono entrati in un edificio residenziale del campus e hanno arrestato uno studente. Secondo l’università, gli agenti hanno dato informazioni false per essere ammessi nella struttura, sostenendo che stavano cercando una persona scomparsa.

La Columbia non ha detto chi è lo studente arrestato, e nemmeno il dipartimento di Sicurezza interna ha ancora commentato il caso. Secondo la ricostruzione del New York Times si tratterebbe di Ellie Aghayeva, una studentessa straniera con un visto regolare e iscritta alla facoltà di Neuroscienze. Aghayeva sarebbe stata arrestata nel suo appartamento, in un edificio di proprietà della Columbia. Sul suo account Instagram ha pubblicato una storia con una fotografia in cui si vedono le gambe di una persona seduta sui sedili posteriori di un’auto e con una scritta che dice «il DHS [Department of Homeland Security] mi ha arrestata illegalmente. Per favore aiutatemi». Non si sa per ora di più sulle motivazioni dell’arresto.

Nel comunicato in cui ha dato la notizia dell’arresto la Columbia ha ricordato che – a differenza di quello che sembra essere successo giovedì – le forze dell’ordine possono entrare nelle aree non pubbliche dell’università, come gli alloggi, le aule e tutte le zone a cui si può accedere solo con un badge universitario, solamente se hanno un mandato giudiziario o un avviso di garanzia, cioè quel documento che informa una persona di essere indagata. La presidente ad interim della Columbia Claire Shipman, che firma il comunicato, ha detto che darà maggiori informazioni non appena possibile.

Non sarebbe il primo arresto di uno studente della Columbia: era già successo quasi un anno fa a Mahmoud Khalil, l’attivista pro-Palestina fermato nell’atrio del suo dormitorio a New York e detenuto per oltre cento giorni nel carcere di Jena, in Louisiana, senza accuse formali.