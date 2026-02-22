È stato ucciso il messicano Nemesio Oseguera detto “El Mencho”, uno dei capi criminali più ricercati al mondo

Domenica, durante un’operazione dell’esercito messicano, è stato ucciso Nemesio Oseguera detto “El Mencho”, uno dei capi criminali più ricercati al mondo. La notizia è stata data dalle autorità federali messicane alla stampa locale. Oseguera aveva 59 anni ed era il capo del cartello di Jalisco, anche noto come Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno dei più grandi e potenti dell’intero Messico, nato nel 2010 e noto per l’uso estremo della violenza.

Oseguera è stato ucciso durante un’operazione militare dell’esercito federale nelle montagne vicine alla città di Tapalpa, nello stato messicano di Jalisco, dove si nascondeva da anni. Dopo la notizia dell’operazione militare e dell’uccisione, in varie città del Messico i membri del CJNG hanno incendiato automobili e bloccato le strade. Il CJNG è un gruppo criminale transnazionale, che opera in vari paesi dell’America Latina e esporta droga in tutti i continenti. Gli Stati Uniti avevano stabilito una ricompensa di 15 milioni di dollari per chi avesse fornito informazioni che avrebbero potuto portare all’arresto di Osegueira.