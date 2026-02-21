In Libano almeno 10 persone sono state uccise da un attacco israeliano

Il ministero della Salute libanese ha detto che almeno 10 persone sono state uccise e almeno 24 sono state ferite in un attacco dell’esercito israeliano nella notte tra venerdì e sabato. L’esercito israeliano ha detto di aver attaccato una struttura del gruppo radicale Hezbollah, che ha confermato che delle persone uccise 8 erano suoi membri. L’attacco è avvenuto a Baalbek, un’antica cittadina che si trova a circa 50 chilometri dal confine, nella valle della Beqa (nota in inglese come Bekaa Valley) dove storicamente Hezbollah – che è uno dei gruppi politici e militari più potenti del Medio Oriente ed è sostenuto dall’Iran – è molto presente.

È uno degli attacchi più grossi da quando, a novembre del 2024, Israele e Libano hanno firmato un accordo per il cessate il fuoco dopo un anno di attacchi e una invasione israeliana del sud del territorio libanese. Da allora il cessate il fuoco è stato comunque violato di frequente dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che ha continuato a bombardare quelli che definisce obiettivi di Hezbollah. L’accordo prevede anche un programma di disarmo di Hezbollah, che procede con difficoltà.

