L’Italia ha vinto oro e argento nello ski cross maschile

Gli italiani Simone Deromedis e Federico Tomasoni sono arrivati primo e secondo nella finale dello ski cross maschile alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, vincendo così sia la medaglia d’oro che quella d’argento. Ora l’Italia è a 29 medaglie vinte in queste Olimpiadi, di cui 10 d’oro.

Deromedis ha vinto la gara con un discreto margine, dopo essersi messo in testa fin dall’inizio. Tomasoni invece si è conteso il piazzamento con gli altri due avversari in gara, lo svizzero Alex Fiva e il giapponese Satoshi Furuno. Nel finale ha rimontato Fiva e lo ha superato all’ultimo, al punto che per determinare il secondo posto è stato necessario il fotofinish, cioè il sistema che stabilisce chi è arrivato prima sul traguardo attraverso le immagini.

Deromedis ha 25 anni ed è di Trento. Era considerato tra i favoriti per una medaglia, anche se non il grande favorito per l’oro. Iniziò a sciare da piccolo, cominciando come molti dallo sci alpino, per poi dedicarsi allo ski cross dai 15 anni. Prima di oggi aveva vinto un oro ai Mondiali del 2023 e aveva ottenuto sette vittorie in Coppa del Mondo, la più recente delle quali il 31 gennaio. Alle Olimpiadi partecipò già nel 2022, senza vincere medaglie (arrivò quinto).

Tomasoni ha 28 anni ed è di Castione della Presolana, in provincia di Bergamo. Finora il risultato più prestigioso della sua carriera era stata una medaglia di bronzo ai Mondiali del 2023, nella gara mista a squadre in coppia con Jole Galli. Tomasoni era fidanzato con la sciatrice Matilde Lorenzi, morta a 19 anni nel 2024 in un grave incidente in allenamento: il sole disegnato sul suo casco è una dedica proprio a Lorenzi.

Lo ski cross è una gara di velocità che si svolge con la formula del torneo a eliminazione diretta. In ogni turno gareggiano quattro sciatori contemporaneamente e i primi due si qualificano per quello successivo, fino alla finale in cui si decidono le medaglie in base all’ordine di arrivo.

