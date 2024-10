È morta Matilde Lorenzi, sciatrice italiana che lunedì aveva avuto un grave incidente durante un allenamento

È morta Matilde Lorenzi, sciatrice italiana di 19 anni che lunedì aveva avuto un grave incidente durante un allenamento in Val Senales, in Alto Adige. Lorenzi era nata a Torino il 15 novembre del 2004, e faceva parte del gruppo sportivo dell’Esercito. Aveva iniziato a gareggiare da professionista nel 2020: nel febbraio del 2021 aveva esordito in Coppa Europa, arrivando 57ª nella discesa libera, e ai Mondiali juniores di Chatel, in Francia, all’inizio dell’anno si era classificata al sesto posto in discesa libera e all’ottavo nel supergigante. È morta all’ospedale di Bolzano, dove era stata ricoverata in seguito alle gravi ferite riportate lunedì mentre si allenava sulla pista Gravald G1 della Val Senales.