Più Post, sull’app

La maggior parte delle persone che leggono il Post lo fa dal proprio smartphone, e sempre più spesso dall’app del Post (la puoi scaricare qui, se non ce l’hai), che permette di leggere gli articoli e ascoltare i podcast nello stesso posto. È uno strumento che aggiorniamo di continuo, anche grazie ai suggerimenti che riceviamo da chi ci legge e ci ascolta.

Proprio per dare seguito ad alcuni di questi suggerimenti, da qualche giorno nell’app del Post c’è una novità, che è disponibile con l’ultimo aggiornamento su Play Store e App Store. È una nuova sezione che abbiamo chiamato “Più Post” e che amplia e sostituisce quella dei “Preferiti”. Dentro ci sono diverse cose nuove che speriamo apprezzerete, e altre cose arriveranno. Dentro Più Post trovi per esempio gli articoli che hai letto da poco, quelli che hai salvato nei preferiti, ma anche quelli che sono stati più letti sul Post e quelli consigliati dalla redazione: due modi per scoprire cose che magari non avevi notato. E poi, dentro Più Post potrai creare playlist di episodi di podcast, per ascoltarli nell’ordine che vuoi tu in viaggio o quando vai al lavoro.

Cliccando sul bottone + nel menu in basso dell’app, si accede all’area “Più Post”, a sua volta suddivisa in tre sezioni, visibili in alto: Più Post | Playlist | Articoli.

Più Post

Qui trovi articoli del Post che magari non conoscevi, quelli che potresti aver perso, quelli consigliati dalla redazione. E anche le cose che avevi letto e che magari vuoi riprendere. Ci sono poi le novità dalla redazione: il “blog del Post” e un’anteprima degli eventi in programma, per chi vuole vederci dal vivo. In fondo abbiamo messo un bottone giallo con scritto ‘Prova’ (non diremo che cosa fa, bisogna provare!).

Playlist

In questa sezione puoi creare le tue playlist di episodi dei podcast del Post. Troverete una playlist già pronta con gli ultimi 10 episodi pubblicati tra tutti i podcast. Qui trovi una raccolta degli episodi che non hai finito di ascoltare (se vuoi riprendere l’ascolto), l’elenco degli episodi che hai salvato tra i preferiti e quelli che hai scaricato per l’ascolto offline.

Articoli

Qui troverai gli ultimi articoli che hai letto (che magari hai solo aperto e vorresti finire), e quelli salvati tra i preferiti.

Dopo i miglioramenti di ottobre alle sezioni Podcast e Newsletter, speriamo che anche questa nuova area sia gradita a chi usa l’app. Chi ancora non l’avesse può scaricarla da qui. Se avete dubbi su questo nuovo aggiornamento potete consultare le risposte alle domande più frequenti.