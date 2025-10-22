Il “dark mode” e altre novità

La più recente versione dell’app del Post (la 4.3.0) è disponibile da qualche giorno su Play Store e App Store (se non la trovate ancora dipende dai tempi delle piattaforme: arriverà presto). Ha tre novità: la modalità di lettura notturna o “dark mode” (vi abbiamo ascoltato), l’aggiornamento della sezione dedicata ai podcast (ci abbiamo messo un po’ ma pure qui vi abbiamo ascoltato) e di quella dedicata alle newsletter (questa l’abbiamo cambiata perché non piaceva più a noi).

Partiamo dalla prima novità. Il “dark mode” è un’impostazione di visualizzazione che inverte i colori di un’interfaccia digitale, usando sfondi scuri e testi chiari, per ridurre l’affaticamento degli occhi e risparmiare batteria. Se avete già attivato il dark mode sul vostro dispositivo non dovete fare nulla, perché si attiverà in automatico anche sull’app del Post. Con la pubblicazione della nuova app, abbiamo introdotto il dark mode anche sul sito del Post: potete attivarlo dal menù in alto a sinistra nelle pagine di navigazione.

La sezione dei podcast nell’app è stata aggiornata per rendere più facile trovare le ultime puntate uscite e tutti gli altri i podcast, ora in ordine alfabetico. Abbiamo introdotto una funzione di ricerca (nella parte alta della sezione) e un’area per salvare i propri podcast preferiti, così da trovarli più rapidamente. Infine abbiamo aggiunto la funzione “da finire”, che mette in evidenza l’ultimo episodio iniziato ma di cui non si è concluso l’ascolto.

La terza novità su cui abbiamo lavorato riguarda la sezione dedicata alle newsletter, sia sull’app sia sul sito, per adattarla alla crescente offerta di contenuti. La homepage è più ordinata e permette anche da dispositivi mobili di trovare facilmente le newsletter che si cercano, o di scoprirne di nuove. Le pagine dedicate alle singole newsletter contengono un archivio più facilmente navigabile con tutte le uscite e la possibilità di usare una funzione di ricerca per trovare un contenuto in particolare.

E se non avete ancora scaricato l’app del Post, potete farlo da qui.