C’è un incendio al teatro Sannazaro di Napoli

Dalle prime ore di martedì mattina a Napoli è in corso un incendio allo storico teatro Sannazaro, nel quartiere Chiaia. La cupola del teatro è stata distrutta e l’incendio ha coinvolto anche un appartamento e un condominio adiacenti.

Alcune persone che abitano nella zona sono state intossicate dal fumo, e accompagnate precauzionalmente in ospedale. I residenti della zona sono stati evacuati. Non è ancora nota l’origine dell’incendio: i vigili del fuoco sono sul posto per cercare di spegnerlo.