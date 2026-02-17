NewsletterPodcast
  • Italia
  • Martedì 17 febbraio 2026

C’è un incendio al teatro Sannazaro di Napoli

La cupola è stata distrutta: alcune persone sono rimaste intossicate

Il teatro Sannazaro durante l'incendio (ANSA/Ciro Fusco)
Il teatro Sannazaro durante l'incendio (ANSA/Ciro Fusco)

Dalle prime ore di martedì mattina a Napoli è in corso un incendio allo storico teatro Sannazaro, nel quartiere Chiaia. La cupola del teatro è stata distrutta e l’incendio ha coinvolto anche un appartamento e un condominio adiacenti.

Alcune persone che abitano nella zona sono state intossicate dal fumo, e accompagnate precauzionalmente in ospedale. I residenti della zona sono stati evacuati. Non è ancora nota l’origine dell’incendio: i vigili del fuoco sono sul posto per cercare di spegnerlo.

L’interno del teatro, nella parte in cui l’incendio è già stato spento (ANSA/CIRO FUSCO)

