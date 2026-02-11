9 persone sono state uccise in una sparatoria in una scuola in Canada

A Tumbler Ridge, una piccola cittadina nella Columbia Britannica, lo stato di Vancouver, c’è stata una sparatoria: sei persone sono state trovate morte dentro la scuola media e superiore, una è morta mentre veniva trasportata in ospedale e altre due sono state trovate morte negli alloggi. La persona sospettata di aver sparato è stata trovata morta a sua volta dentro la scuola: secondo la polizia si è suicidata. Una ventina di persone è stata portata in ospedale per le ferite.

La polizia ha detto di aver identificato la persona che ha sparato, ma non ha comunicato il nome e per il momento e non ha fornito un possibile movente. Durante la conferenza stampa gli investigatori hanno lasciato intendere di non saperlo: «Penso che faremo fatica a determinare perché, ma faremo del nostro meglio» ha detto il capo della polizia distrettuale Ken Floyd. Al momento non è stata resa nota nemmeno l’identità delle vittime: non si sa quante fossero studenti, e quanti insegnanti.

In Canada le leggi sulla detenzione di armi sono più restrittive rispetto agli Stati Uniti, ma è comunque comune averne una, specialmente nelle zone rurali (a Tumbler Ridge abitano 2500 persone ed è a più di 13 ore di auto da Vancouver). Negli ultimi anni il governo di Justin Trudeau aveva cercato di renderle ancora più stringenti: nel 2020 aveva approvato una legge che vietava i fucili d’assalto, dopo una sparatoria in Nuova Scozia in cui erano state uccise 22 persone; due anni dopo aveva vietato l’acquisto, la vendita e l’introduzione in Canada di ogni tipo di arma da fuoco (con eccezione per quelle ad uso sportivo e pochi altri casi).

In seguito alla sparatoria il primo ministro canadese Mark Carney ha cancellato un viaggio a Monaco di Baviera, in Germania, dove avrebbe dovuto partecipare alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco, un’importante conferenza annuale a cui partecipano vari leader internazionali.