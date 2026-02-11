È morto l’attore James Van Der Beek

È morto l’attore statunitense James Van Der Beek, famoso per il suo ruolo da protagonista nella serie tv Dawson’s Creek. Van Der Beek aveva 48 anni e aveva fatto sapere di essere malato di cancro a novembre del 2024. La notizia della morte è stata pubblicata sul suo profilo Instagram.

In Dawson’s Creek, che iniziò nel 1997 e andò avanti fino al 2003 per sei stagioni, Van Der Beek interpretava Dawson Leery, un liceale appassionato di cinema, sensibile e innamorato della migliore amica Joey (Katie Holmes). La serie fu una delle prime del genere teen drama ad avere enorme successo negli Stati Uniti e in tutto il mondo, e questo procurò a tutto il cast enorme fama in quegli anni. Successivamente Van Der Beek continuò a recitare in molti film e serie tv ma in ruoli minori e non paragonabili a quello che lo aveva reso famoso.

In passato aveva parlato spesso della difficoltà di gestire una grande fama in giovane età e del rifiuto che aveva maturato nei confronti della serie che l’aveva reso celebre. Nel 2025 per la prima volta fu annunciata una reunion del cast di Dawson’s Creek per raccogliere fondi per le cure di Van Der Beek. Avrebbe dovuto partecipare anche lui, che però all’ultimo si tirò indietro per motivi di salute e mandò solo un video registrato (al suo posto fu chiamato l’attore Lin-Manuel Miranda).

Nel 2023, in un’intervista televisiva aveva scherzato sul fatto che del suo grande successo di quegli anni fosse rimasta oggi solo una scena in cui piange con una faccia contrita, riferendosi al popolare meme.

James Van Der Beek era nato in Connecticut nel 1977 e aveva cominciato a recitare in teatro e in piccoli film indipendenti. Dopo la prima stagione di Dawson’s Creek recitò tra gli altri nei film Varsity Blues, Le regole dell’attrazione, Jay & Silent Bob… Fermate Hollywood! e Scary Movie (dove interpreta se stesso) e in serie tv come Criminal Minds e How I Met Your Mother. Più di recente era comparso, tra le altre, nelle serie tv Pose e Modern Family. Aveva sei figli.