Andrea Voetter e Marion Oberhofer hanno vinto la medaglia d’oro nello slittino doppio femminile

Mercoledì le due atlete italiane Andrea Voetter e Marion Oberhofer hanno vinto la medaglia d’oro nel doppio femminile dello slittino. Nelle due manche, che si sono corse nella stessa giornata, hanno fatto un tempo complessivo di un minuto e 46,284 secondi: è bastato per battere le tedesche Dajana Eitberger e Magdalena Matschina, che sono arrivate seconde, e le austriache Selina Egle e Lara Michaela Kipp, che erano le favorite.

Voetter, che ha 30 anni, e Oberhofer, che ne ha 25, sono tra le migliori specialiste del doppio al mondo: insieme avevano già vinto la Coppa del Mondo di categoria nel 2023 e nel 2024. Con questa vittoria sono diventate anche le prime campionesse olimpiche nel doppio femminile, disciplina che ha fatto il suo esordio proprio alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina.

Lo slittino è l’unico sport di scivolamento dove si parte da seduti. Si impugnano due sbarre per prendere lo slancio, poi ci si spinge con dei guanti chiodati e infine ci si mette a pancia in su sullo slittino. Si sterza con i movimenti del corpo per mantenersi in una traiettoria ideale lungo le curve della pista.

Nelle gare di doppio si corre l’una sopra l’altra, con l’atleta più pesante (che di solito è quella che fa più da guida) sopra. Si corrono due manche, e vince la coppia con il tempo complessivo migliore.