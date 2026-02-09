Foto dal primo weekend di gare alle Olimpiadi

Le foto dei primi due giorni di gare alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina raccontano un po’ di notizie sportive del weekend, assieme ad altre cose più laterali e di atmosfera. Ci sono le medaglie, come i bronzi di Sofia Goggia nella discesa libera e della gara a squadre del pattinaggio di figura, due delle 9 vinte dall’Italia. E poi la caduta di Lindsey Vonn, un po’ di persone sugli spalti, un collezionista di spille, abbracci sportivi e momenti di gioia e concentrazione.