Il caso della 17enne uccisa a Nizza Monferrato 

A Nizza Monferrato, in Piemonte, nella notte tra venerdì e sabato una 17enne è stata trovata morta in un canale con evidenti segni di violenza sul corpo: sabato il principale sospettato per la sua morte ha confessato di averla uccisa. È un 19enne con cui lei non aveva una relazione, e che secondo alcune informazioni preliminari avrebbe reagito male dopo essere stato respinto.

La 17enne si chiamava Zoe Trinchero e lavorava in un bar della stazione: venerdì sera era uscita con alcuni amici che dopo qualche ora l’avevano persa di vista. Nella notte i carabinieri hanno trovato il suo corpo sul greto del fiume Belbo, dopo la segnalazione di una persona che abitava lì vicino e che lo aveva notato. Sul corpo, secondo quanto comunicato dai Carabinieri, c’erano segni di botte, ferite sul collo e sul viso.

Fin dai primi accertamenti era stato individuato come principale sospettato il 19enne che poi ha confessato, Alex Manna, l’ultimo ad averla vista la sera della sua morte. Manna è stato fermato e, sempre secondo i Carabinieri, sabato pomeriggio ha confessato di aver ucciso Trinchero durante un interrogatorio col sostituto procuratore di Alessandria Giacomo Ferrando.

Manna e Trinchero non avrebbero avuto legami sentimentali e sembra che Manna avesse già una relazione. Trinchero sarebbe stata presa ripetutamente a pugni in faccia, avrebbe cercato di difendersi e sarebbe stata strangolata e poi buttata in acqua. Manna al momento si trova in custodia cautelare al carcere di Alessandria.

Prima di confessare, Manna avrebbe cercato di depistare le indagini accusando dell’omicidio un ragazzo straniero con alcuni disturbi mentali piuttosto noto in quella zona. Secondo vari giornali locali nella notte tra venerdì e sabato decine di persone si erano radunate sotto casa sua ritenendolo il responsabile della morte di Trinchero: lui si era barricato in casa ed era stato poi portato via dai Carabinieri che l’avevano messo al sicuro dal rischio di un linciaggio.