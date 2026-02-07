I momenti più notevoli della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi

La cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 si è svolta venerdì e in generale è filato tutto liscio. Intorno alla cerimonia c’era molta attesa perché per la prima volta nella storia delle Olimpiadi non si è svolta in un’unica città, ma addirittura in quattro luoghi diversi: Milano, Cortina, Predazzo (in Trentino) e Livigno (in Lombardia).

La maggior parte dell’evento si è svolta a Milano allo stadio di San Siro, ma alcuni momenti della cerimonia, tra cui il giuramento olimpico, l’accensione del braciere e la sfilata degli atleti, si sono svolti anche a Cortina. A Predazzo e Livigno c’è stata invece solo la sfilata di alcuni atleti, che per motivi organizzativi non potevano essere fisicamente presenti a Milano o a Cortina. Ecco alcuni momenti notevoli della cerimonia.

Amore e Psiche

La cerimonia, il cui tema principale era l’armonia, si è aperta con un tributo alla bellezza: due danzatori hanno riprodotto la scultura di Antonio Canova Amore e Psiche.

Mariah Carey che canta “Nel blu dipinto di blu”

La nota cantante statunitense Mariah Carey ha cantato “Nel blu dipinto di blu” di Domenico Modugno. Per aiutarsi a pronunciare in modo corretto le parole – stava cantando in italiano, una lingua che non parla – ha usato un grande gobbo elettronico che le mostrava direttamente la pronuncia da usare con una traslitterazione anglofona a lei più familiare. Per esempio per fare in modo che dicesse «E incominciavo a volare nel cielo infinito», sul gobbo è apparso «Ai een-comb-een-chah-voh, voh-lah-reh, nell chay-lo een-fee-nee-toe».

Laura Pausini, in playback

La cantante italiana Laura Pausini ha cantato l’inno italiano, ma lo ha fatto in playback.

I cinque cerchi

Uno dei vari passaggi imposti dal cerimoniale olimpico è lo svelamento dei cinque cerchi olimpici. È molto atteso da chi si occupa di cerimonie olimpiche perché è uno dei pochi momenti in cui si possono creare coreografie e giochi di luce originali e unici. A San Siro è stato piuttosto spettacolare.

L’ingresso dell’Italia

Come prevedono le regole olimpiche, l’Italia ha chiuso la sfilata degli atleti, in quanto paese ospitante. La bandiera italiana è stata portata dalla pattinatrice Arianna Fontana e dal fondista Federico Pellegrino a Milano, mentre a Cortina i portabandiera sono stati la sciatrice Federica Brignone e Amos Mosaner, che fa curling. Alcuni atleti italiani hanno sfilato anche a Predazzo e a Livigno.

L’apertura ufficiale delle Olimpiadi da parte del presidente Mattarella

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha recitato la tradizionale formula per aprire ufficialmente i Giochi olimpici: «Dichiaro aperta la celebrazione della quindicesima edizione dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina». Soltanto che ha commesso un errore perché questi sono i venticinquesimi Giochi olimpici invernali, e non i quindicesimi.

Ghali e la poesia di Gianni Rodari

Alla fine è arrivata anche l’esibizione di Ghali, di cui si era molto discusso: ha recitato una poesia di Gianni Rodari contro la guerra (intitolata “Promemoria”) in italiano, in francese e in inglese, accompagnato da una coreografia di ballerini vestiti di bianco, che alla fine si sono disposti sul palco a formare una colomba, un simbolo di pace.

Sulla sua esibizione c’erano state varie polemiche, con diversi esponenti della destra italiana che avevano criticato la scelta di invitarlo e Ghali stesso che giovedì aveva pubblicato un post piuttosto polemico, lasciando intuire che alla cerimonia non gli sarebbe stato permesso di fare molte cose che avrebbe voluto.

L’accensione del braciere

La cerimonia si è chiusa con l’accensione del braciere olimpico. In questa edizione i bracieri olimpici sono due, visto che le città ospitanti sono due (almeno quelle che danno il nome alle Olimpiadi). A Milano il braciere si trova all’Arco della Pace, ed è stato acceso dagli ex sciatori Alberto Tomba e Deborah Compagnoni, mentre il braciere di Cortina si trova in piazza Dibona ed è stato acceso dalla sciatrice Sofia Goggia.