La rara gelata del fiume Hudson a New York

La tempesta eccezionale che ha portato gelo e neve in gran parte degli Stati Uniti ha provocato anche un fenomeno piuttosto raro a New York: la gelata parziale dell’Hudson, il fiume che divide Manhattan dal New Jersey, che si è riempito di grossi blocchi di ghiaccio galleggianti. In città d’inverno il clima è notoriamente rigido e le nevicate sono frequenti (negli ultimi giorni in certi quartieri sono caduti circa 30 centimetri di neve), ma che l’Hudson congeli è in realtà piuttosto inusuale per via soprattutto della salinità del fiume, che raggiunge il mare poco dopo, e negli ultimi decenni non è mai capitato che gelasse completamente.

Nei secoli scorsi invece ci sono state occasioni del genere: i giornali locali ne hanno registrate diverse, fra cui una in cui nel 1821 un uomo aprì una taverna sul ghiaccio che vendeva da mangiare e da bere alle persone che si spostavano a piedi fra Manhattan e il New Jersey. Ancora negli anni Trenta capitava che il ghiaccio fosse abbastanza spesso per permettere il passaggio delle persone, e fra il 1917 e il 1918 sembra anche quello delle automobili.