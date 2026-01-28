Tornano i concerti del Post, a luglio, a Peccioli

E quest’anno, Daniele Silvestri venerdì e i James sabato.

Sono le prime cose che da tre anni vuole sapere chi arriva su questo articolo, che annuncia le prime notizie sull’evento del Post che è diventato il più seguito dei tanti che facciamo: il festival Le Canzoni a Peccioli a luglio. Il 3 e il 4 luglio, quest’anno. E quindi le diciamo subito, con gran soddisfazione.

Il festival è cresciuto molto in sole quattro edizioni, grazie alla partecipazione di tante persone fino dal 2023 e alla collaborazione con la Fondazione Peccioliper e il più ampio festival 11 Lune. Nel 2023 ci eravamo limitati a un esperimento con Glen Hansard che fu subito molto partecipato, con un concerto memorabile per i molti fan di Hansard e per quelli che non lo conoscevano: anche con l’aiuto della spettacolare collocazione dell’Anfiteatro Fonte Mazzola dove si tengono i concerti, tra le colline e la campagna toscana.

Nel 2024 quindi abbiamo raddoppiato l’offerta e ospitato i Divine Comedy e i Deacon Blue, i secondi di ritorno in Italia dopo trent’anni. E ancora due concerti nel 2025, stavolta estendendo alla musica italiana con Vasco Brondi, e invitando i Waterboys, assai richiesti dai lettori e dalle lettrici della newsletter Le Canzoni da cui questo progetto è nato. E sempre nel 2025, raccogliendo l’apprezzamento e l’interesse ricevuti, abbiamo esteso il programma facendo diventare il weekend un piccolo festival, con incontri dedicati alla musica e al giornalismo del Post sia venerdì che sabato, e con molte persone della redazione: sempre a Peccioli, approfittando della piacevolezza e dell’ospitalità dei luoghi per passarci un intero weekend assieme.

Quest’anno quindi ripetiamo quest’ultimo esperimento e soprattutto la giornata di sabato avrà un’estesa offerta di appuntamenti. Ma – tornando all’avviso iniziale – gli eventi maggiori e più coinvolgenti sono i concerti del venerdì e del sabato sera. La varietà dell’anno scorso è stata apprezzata e quindi ripetiamo la combinazione tra grande cantautore italiano e amata band britannica, scegliendo di ospitare spettacoli rari o peculiari.

Venerdì 3 luglio suonerà Daniele Silvestri, che in questi anni ha rilanciato la sua popolarità con una serie di tour e di eventi pubblici coinvolgenti e inventivi. E sabato riportiamo in Italia i James, dodici anni dopo un loro memorabile concerto umbro: band di Manchester tuttora di grandi popolarità britanniche e sempre travolgente dal vivo (hanno appena concluso un lungo tour europeo e nordamericano, dopo il ritorno al festival di Glastonbury del 2024).

Come gli anni scorsi abbiamo lavorato con la Fondazione Peccioliper per mantenere molto accessibili i prezzi dei biglietti, che resteranno di 35 euro per ciascun concerto, e di 25 euro per abbonati e abbonate del Post. Il biglietto di qualunque dei due concerti garantirà l’accesso agli altri eventi del Post del weekend, di cui comunicheremo il calendario completo nelle prossime settimane. I biglietti saranno in vendita dalle 15 di mercoledì 28 gennaio sulle piattaforme Clappit e TicketOne, e alla biglietteria di Peccioli.