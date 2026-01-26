Un’ottima giornata di campionato per l’Inter

La ventiduesima giornata della Serie A maschile di calcio ha consolidato il primo posto in classifica dell’Inter, com’era tutto sommato prevedibile. L’Inter affrontava infatti il Pisa ultimo in classifica, mentre le sue principali avversarie, Milan e Napoli, erano attese da due partite difficili in trasferta contro Roma e Juventus.

L’Inter ha vinto 6-2, confermandosi quasi infallibile contro le cosiddette “piccole”. È stata una vittoria netta nel punteggio, ma più complicata del previsto: fino al 38esimo minuto l’Inter era in svantaggio per 2-0, prima che Piotr Zielinski (su rigore), Lautaro Martínez e Pio Esposito ribaltassero il risultato già nel primo tempo, segnando 3 gol in meno di 10 minuti.

Il Napoli ha perso invece 3-0 in casa della Juventus, che si è portata a un solo punto di distanza proprio dal Napoli. È sorprendente, se si considera che dopo la partita di andata, vinta 2-1 dal Napoli, il distacco era di 8 punti. La partita di domenica ha confermato il buon periodo della Juventus, che da quando è arrivato Luciano Spalletti come allenatore è sembrata più organizzata ed è riuscita (pur con qualche difficoltà) a far giocare al meglio molti dei suoi calciatori. Hanno segnato l’attaccante canadese Jonathan David, che sta infine trovando continuità dopo una prima parte di stagione piuttosto difficile, e poi il turco Kenan Yildiz (anche ieri tra i migliori della Juventus) e il croato Filip Kostic.

Il Napoli d’altro canto è forse nel periodo peggiore da quando c’è Antonio Conte. Ha vinto una sola partita delle ultime 6 se si considera anche la Champions League (dove è a serio rischio di eliminazione), ha molti giocatori infortunati e adesso sarà dura recuperare i 9 punti di svantaggio dall’Inter per riconfermarsi campione d’Italia.

L’unica squadra che per il momento rimane a contatto con l’Inter è il Milan, che domenica sera però ha pareggiato 1-1 a Roma. È stata la solita partita del Milan di Massimiliano Allegri: un primo tempo in cui ha sofferto (anche grazie alla grande aggressività e velocità della Roma) ma è riuscito a non subire gol, un secondo tempo in cui ha accelerato e ha segnato, con il colpo di testa di Koni De Winter. Ha vinto diverse partite così in stagione (all’andata contro la Roma, tra le altre), ma questa volta un fallo di mano in area ha consentito alla Roma di pareggiare su rigore al 74esimo.

Anche nelle prossime due giornate il calendario sarà tutto sommato agevole per l’Inter, che affronterà la Cremonese e il Sassuolo. In questa stagione la squadra allenata da Cristian Chivu ha vinto quasi tutte le partite contro le avversarie più deboli, facendo invece fatica contro le migliori (nel girone d’andata ha perso contro Milan, Napoli e Juventus). Dovesse riuscire a incrementare il vantaggio, però, potrebbe arrivare ai prossimi scontri diretti con maggior serenità: il primo sarà il 15 febbraio contro la Juventus.

L’Inter viene considerata la squadra più forte e attrezzata dalla maggior parte dei commentatori, eppure non era scontato che riuscisse a dimostrarlo. Veniva da una stagione faticosa e finita malissimo (aveva perso il campionato all’ultima giornata e la finale di Champions League per 5-0), aveva una squadra piuttosto anziana e un allenatore quasi esordiente. Chivu però è riuscito quasi sin da subito a rimotivare i suoi calciatori e a farli giocare bene, lasciando loro qualche libertà in più e alternando bene le nuove riserve, in particolare i due attaccanti Ange-Yoan Bonny e Pio Esposito.

