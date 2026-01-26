Foto dagli Stati Uniti innevati, da New York al Texas

Da qualche giorno è in corso negli Stati Uniti una tempesta di neve, che coinvolge non solo gli stati nel nord del paese, ma anche alcuni stati meridionali, come il Texas, dove è più insolito che si registrino temperature basse e arrivi la neve. Che le temperature scendano, e scendano anche parecchio, è una cosa che succede periodicamente negli Stati Uniti. La cosa insolita di questa tempesta è la sua estensione geografica: domenica mattina erano state emesse allerte meteo che coinvolgevano circa 213 milioni di persone (la popolazione statunitense è di poco inferiore ai 350 milioni di persone). Domenica a Central Park, il noto parco cittadino di Manhattan, a New York (da dove arrivano molte delle foto delle ultime ore), sono stati registrati 29 centimetri di neve, e qualcuno ne ha approfittato per fare un giro con gli sci.

Domenica per via del cattivo tempo e della neve circa 12mila voli sono stati cancellati e 20mila hanno subito ritardi; ci sono stati anche vari blackout, con circa 800mila case che lunedì sono rimaste senza elettricità. Finora in tutto il paese i morti causati dal freddo e della neve sono 13.