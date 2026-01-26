NewsletterPodcast
  Lunedì 26 gennaio 2026

Foto dagli Stati Uniti innevati, da New York al Texas

In questi giorni una tempesta ha portato precipitazioni eccezionali soprattutto per la loro estensione geografica

New York, 26 gennaio(AP Photo/Seth Wenig)
New York, 26 gennaio
(AP Photo/Seth Wenig)

Da qualche giorno è in corso negli Stati Uniti una tempesta di neve, che coinvolge non solo gli stati nel nord del paese, ma anche alcuni stati meridionali, come il Texas, dove è più insolito che si registrino temperature basse e arrivi la neve. Che le temperature scendano, e scendano anche parecchio, è una cosa che succede periodicamente negli Stati Uniti. La cosa insolita di questa tempesta è la sua estensione geografica: domenica mattina erano state emesse allerte meteo che coinvolgevano circa 213 milioni di persone (la popolazione statunitense è di poco inferiore ai 350 milioni di persone). Domenica a Central Park, il noto parco cittadino di Manhattan, a New York (da dove arrivano molte delle foto delle ultime ore), sono stati registrati 29 centimetri di neve, e qualcuno ne ha approfittato per fare un giro con gli sci.

Domenica per via del cattivo tempo e della neve circa 12mila voli sono stati cancellati e 20mila hanno subito ritardi; ci sono stati anche vari blackout, con circa 800mila case che lunedì sono rimaste senza elettricità. Finora in tutto il paese i morti causati dal freddo e della neve sono 13.

