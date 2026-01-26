Il governo ha dichiarato l’emergenza per il maltempo in Sicilia, Sardegna e Calabria, e ha stanziato 100 milioni di euro di fondi

Il Consiglio dei Ministri convocato lunedì ha dichiarato lo stato di emergenza per il maltempo dei giorni scorsi in Sicilia, Sardegna e Calabria, e ha stanziato 100 milioni di euro per la riparazione dei danni. Lo ha detto il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, uscendo da Palazzo Chigi. Musumeci ha specificato che si tratta di fondi necessari a far fronte alle situazioni più urgenti, mentre la stima dei danni complessivi, presentata dai governatori delle regioni coinvolte, è molto più alta: quella preliminare è di 1,24 miliardi, mentre quella definitiva potrebbe aumentare o scendere.

La settimana scorsa nelle tre regioni il ciclone Harry ha devastato le coste, distrutto diversi porti turistici, allagato decine di strade, causato frane e danni a centinaia di case ora inagibili. Nonostante i danni ingenti alle cose, non ci sono stati morti e c’è una sola persona rimasta ferita in modo lieve. Secondo la Protezione civile la chiusura di centinaia tra scuole e uffici pubblici, e le evacuazioni preventive delle zone più a rischio, hanno evitato conseguenze peggiori: il sistema di allerta, insomma, ha funzionato.

