Sui treni che passano da Firenze sarà un weekend di disagi

Tra le 15 di sabato 24 gennaio e le 15 di domenica 25 gennaio la circolazione ferroviaria sarà sospesa tra le stazioni di Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte, perché inizieranno i lavori per la sostituzione del cavalcavia Ponte al Pino, che attraversa i binari. I treni dell’alta velocità (cioè le Frecce di Trenitalia e Italo), quindi, non faranno fermata a Santa Maria Novella, la principale stazione di Firenze, che si trova in mezzo: la tratta si interromperà in una delle due stazioni e riprenderà nell’altra, con un allungamento dei tempi di percorrenza di almeno un’ora. I passeggeri saranno trasferiti da una stazione all’altra con autobus sostitutivi gratuiti.

Per la precisione, i passeggeri in arrivo da sud (cioè da Roma o Napoli) fermeranno a Firenze Campo di Marte, prenderanno il bus e, una volta trasferiti a Firenze Rifredi, ripartiranno verso nord. Chi arriverà da nord, invece, scenderà a Firenze Rifredi e sarà portato in bus a Firenze Campo di Marte, da dove ripartirà verso sud.

I trasferimenti in autobus dovrebbero durare tra i 40 e i 45 minuti e la ripartenza del treno nella seconda stazione sarà programmata in modo da permettere ai passeggeri di arrivare in tempo. Gli autobus serviranno sia i passeggeri di Trenitalia che quelli di Italo, saranno in totale 18, più altri sei di riserva, ciascuno da 50 posti.

Per gestire meglio i trasferimenti, i treni ad alta velocità viaggeranno con una capienza ridotta e i biglietti saranno contingentati. Anche il numero di treni è stato ridotto della metà ma RFI, la società che gestisce la rete ferroviaria italiana, ha garantito il passaggio di un treno ad alta velocità ogni ora in entrambe le direzioni. Oltre a questi due treni, sarà garantito ogni ora un treno in partenza da ciascuna delle due stazioni, uno da Firenze Rifredi verso nord e uno da Firenze Campo di Marte verso sud. Sul sito di RFI, comunque, sono segnalate tutte le tratte modificate.

I treni Intercity e gli Intercity notte, invece, percorreranno itinerari alternativi per evitare di passare da Firenze. RFI ha scritto che alcune tratte subiranno limitazioni del percorso e modifiche di orari e fermate, anche con un anticipo delle partenze. I passeggeri degli Intercity Trieste-Roma, inoltre, dovranno usare un bus sostitutivo tra le stazioni di Prato Centrale e Firenze Rovezzano.

Potrebbero essere cancellati o subire modifiche anche alcuni treni regionali. Quelli provenienti da sud non fermeranno a Santa Maria Novella ma a Campo di Marte, quelli provenienti da nord si interromperanno a Firenze Rifredi. Anche in questo caso tra le due stazioni sarà garantito il collegamento di una navetta gratuita di FS, attiva dalle 15 alle 24 di sabato e dalle 7 alle 15 di domenica.

L’interruzione della circolazione servirà a sostituire il cavalcavia Ponte al Pino e a rinnovare alcuni scambi (cioè parti meccaniche dei binari che permettono ai treni di cambiare via o direzione) della stazione di Santa Maria Novella. In questa prima fase dei lavori, verrà posizionata una passerella pedonale lungo il cavalcavia, che servirà a mantenere i collegamenti a piedi nelle fasi successive del cantiere. Il ponte resterà chiuso, sia per le auto che per i pedoni, dalle 20 di venerdì 23 gennaio alle 5 di lunedì 26 gennaio.