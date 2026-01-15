Con Grok non si potrà più denudare le foto di persone reali

La società di Elon Musk che si occupa di intelligenza artificiale, xAI, ha detto che impedirà al proprio chatbot Grok di modificare le foto di persone reali denudandole. L’azienda lo ha comunicato a seguito delle molte critiche ricevute nelle ultime settimane contro l’utilizzo di Grok per creare immagini di persone reali in biancheria intima e pose sessuali o degradanti, la cui diffusione su X, il social network di Musk, è aumentata molto e coinvolge soprattutto donne e minori.

Nei giorni scorsi paesi come Francia, Australia e Regno Unito avevano aperto un’indagine su Grok, mentre Indonesia e Malaysia ne avevano bloccato l’accesso. Mercoledì sera aveva annunciato un’indagine su xAI anche il procuratore generale della California, Rob Bonta.

Grok è un chatbot basato sull’intelligenza artificiale e può essere interpellato direttamente su X. In un comunicato, xAI ha detto di aver introdotto impostazioni per impedire che Grok modifichi le immagini di persone reali caricate sulla piattaforma per mostrarle «in bikini o abbigliamento succinto». Il comunicato specifica che le restrizioni si applicheranno a tutti gli utenti di Grok, anche quelli che pagano l’abbonamento. In più, d’ora in poi, la funzione di modificare e creare immagini con Grok su X sarà disponibile solo per utenti abbonati.

I programmi basati sull’intelligenza artificiale che permettono di spogliare i soggetti delle foto sono chiamati nudifiers: esistono da alcuni anni, ma prima dell’arrivo su Grok il loro utilizzo era rimasto limitato, così come la diffusione dei contenuti di questo tipo. In seguito alle pressioni degli ultimi giorni, la funzione per modificare le foto e produrre contenuti espliciti con Grok dentro X era già stata limitata fortemente per gli utenti che usavano il chatbot in maniera gratuita, ma era rimasta utilizzabile per chi aveva un abbonamento.

Nel comunicato, xAI dice anche che bloccherà la possibilità di generare immagini di persone in bikini, intimo o abbigliamento simile con Grok, anche via X, nelle aree dove è illegale. Non ha specificato di che aree si tratti.

