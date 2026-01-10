L’Indonesia ha bloccato temporaneamente l’accesso al chatbot Grok per via della proliferazione di contenuti pornografici generati artificialmente

A partire da sabato 10 gennaio, in Indonesia verrà temporaneamente sospeso l’accesso a Grok, il chatbot di intelligenza artificiale sviluppato da una società di Elon Musk e integrato nella piattaforma X. Il governo ha motivato la decisione dicendo che c’è il rischio che lo strumento possa essere utilizzato per creare e diffondere contenuti pornografici generati artificialmente. È il primo paese ad aver deciso di limitare l’accesso a uno strumento di intelligenza artificiale per questo motivo. La decisione si spiega anche con il fatto che, in generale, l’Indonesia applica regole molto rigide sui contenuti online ritenuti “osceni”.

Da circa due settimane, infatti, con Grok si possono modificare le immagini caricate da altri utenti e molti hanno iniziato a usare questa funzione per “spogliare” digitalmente le persone ritratte nelle foto, creando immagini di nudo realistiche senza il loro consenso. Questo tipo di contenuti viene poi condiviso su X, dove Grok è integrato, sempre senza il consenso delle persone coinvolte. Negli ultimi giorni diversi capi di governo hanno condannato pubblicamente questa pratica e hanno chiesto ulteriori informazioni sulla produzione e sulla diffusione di questo tipo di contenuti. In seguito a queste proteste, dal 9 gennaio la funzione non è più disponibile per gli utenti che usano X gratuitamente, mentre resta utilizzabile per coloro che hanno un abbonamento.

