Anche la Malaysia ha bloccato l’accesso a Grok per via della diffusione di contenuti pornografici generati artificialmente e senza consenso

Anche la Malaysia ha deciso di bloccare temporaneamente l’accesso a Grok, il chatbot di intelligenza artificiale sviluppato dalla società di Elon Musk e integrato in X. Il provvedimento è stato annunciato dalla Commissione per le Comunicazioni e i Media del paese, dopo che il servizio era stato utilizzato più volte per generare immagini «oscene, sessualmente esplicite, indecenti, gravemente offensive e manipolate senza consenso», secondo quanto scritto nel comunicato ufficiale.

La commissione ha spiegato di aver giudicato inadeguate le misure di sicurezza adottate dalla piattaforma e ha chiarito che il blocco verrà revocato solo dopo che le modifiche richieste saranno effettivamente implementate e verificate.

La Malaysia è il secondo paese a prendere una decisione di questo tipo: sabato 10 gennaio l’Indonesia aveva già annunciato il blocco di Grok per motivazioni simili, legate alla diffusione di contenuti sessuali non consensuali generati tramite il chatbot.

