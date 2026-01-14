Gli studenti stranieri di Harvard sono leggermente aumentati, nonostante i tentativi di Trump di impedirne l’iscrizione

Gli studenti stranieri di Harvard, una delle più prestigiose università degli Stati Uniti, sono leggermente aumentati nonostante i tentativi del presidente Donald Trump di impedire all’università di farli iscrivere. Nell’anno accademico cominciato nell’autunno del 2025 gli stranieri iscritti ad Harvard sono 6.836, in aumento dello 0,6 per cento rispetto all’anno precedente. Benché l’aumento sia tutto sommato ridotto è comunque un segnale notevole, dato che Trump a maggio aveva vietato all’università di accettare nuovi studenti stranieri e aveva sospeso lo stanziamento di 2,2 miliardi di dollari di fondi pubblici per la ricerca: il divieto era poi stato sospeso temporaneamente da un giudice a giugno, e un’altra giudice aveva stabilito che fosse illegale anche la sospensione dei fondi.

Dopo essersi insediato per il suo secondo mandato, Trump aveva avviato una campagna molto aggressiva contro varie università statunitensi per cercare di imporre la linea politica della sua amministrazione e influenzare le loro attività. Harvard è stata tra le poche a non cedere a queste pressioni, e per questo è stata colpita più di altre. Trump accusava Harvard e altre università di non aver fatto abbastanza per contrastare episodi di antisemitismo nei campus, ma il suo fastidio nasce dal presupposto che in queste università la cultura prevalente sia quella di sinistra, opposta quindi a quella del suo partito. Trump tra l’altro aveva fatto sospendere tutti i processi per valutare i visti studenteschi richiesti dalle persone straniere: una misura che riguardava tutti gli aspiranti studenti negli Stati Uniti.

In totale gli studenti che si sono iscritti ad Harvard per questo anno accademico sono 24.317, il 28 per cento dei quali stranieri. Gli italiani sono 85, contro gli 87 dell’anno precedente.