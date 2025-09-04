Una giudice statunitense ha stabilito che la decisione di Trump di sospendere i fondi pubblici all’università di Harvard è illegale

Una giudice federale degli Stati Uniti ha stabilito che la decisione dell’amministrazione del presidente Donald Trump di sospendere circa 2,2 miliardi di dollari di fondi pubblici per la ricerca stanziati per l’università di Harvard è illegale; ha anche detto che non potranno essere bloccati altri stanziamenti di fondi pubblici.

La giudice Allison D. Burroughs ha motivato la sentenza dicendo che il governo ha violato la libertà di parola dell’università garantita dal primo emendamento della Costituzione americana e che ha usato l’antisemitismo come pretesto per attaccare in modo mirato e ideologico Harvard e altre importanti università.

Ad aprile Harvard, che è la più antica università del paese oltre che una delle più prestigiose, ha fatto causa all’amministrazione Trump dopo che le aveva sospeso i fondi pubblici perché l’università si era rifiutata di modificare i suoi programmi e le politiche di ammissione come richiesto da Trump. Il presidente l’accusava in modo pretestuoso di non aver fatto abbastanza per contrastare episodi di antisemitismo nei campus durante le proteste degli scorsi mesi contro la guerra nella Striscia di Gaza.

Da vari mesi Trump sta facendo una campagna per mettere pressione su varie università statunitensi, tra cui Harvard e altre molto importanti, per influenzare le loro attività e avvicinarle alla linea della sua amministrazione.