Un tribunale ha di nuovo sospeso il blocco alle iscrizioni di studenti stranieri imposto da Trump all’università di Harvard

Venerdì un tribunale federale di Boston, negli Stati Uniti, ha temporaneamente sospeso un’ordinanza con cui il presidente Donald Trump aveva vietato all’università di Harvard di far iscrivere studenti stranieri. Lo stesso tribunale aveva già sospeso un’ordinanza simile emessa da Trump a fine maggio, a seguito di una denuncia della stessa università di Harvard: l’amministrazione Trump ne aveva allora emessa una seconda simile, quella che venerdì il tribunale ha di nuovo sospeso. Ad Harvard ci sono circa 7mila studenti stranieri.

Rispetto alla volta scorsa, stavolta il tribunale ha motivato la sospensione in maniera più articolata, vietando al governo di «attuare qualsiasi sospensione, ritiro, revoca, cessazione o altra alterazione» delle regole di Harvard senza seguire le procedure contenute nel Codice dei regolamenti federali, cioè l’insieme delle norme federali del paese. Secondo David A. Super, un giurista ascoltato dal New York Times, il tribunale ha formulato la sentenza in maniera da evitare che l’amministrazione Trump trovi il modo di emettere un’altra ordinanza in cui vieta l’iscrizione degli studenti stranieri ad Harvard.

L’università di Harvard è una delle più prestigiose degli Stati Uniti ed è quella che si sta scontrando di più con Trump per via della campagna della sua amministrazione contro le università del paese: Trump accusa le università di non aver fatto abbastanza per contrastare episodi di antisemitismo nei campus durante le proteste degli scorsi mesi contro la guerra nella Striscia di Gaza. Lo scontro sui tentativi di Trump di vietare l’iscrizione degli studenti stranieri va avanti da settimane, e in precedenza ce n’era stato un altro per via della decisione di Trump di sospendere tutte le sovvenzioni federali all’università di Harvard, che aveva denunciato l’amministrazione Trump accusandola di comportamenti incostituzionali.

