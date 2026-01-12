Meta ha detto di aver rimosso 550mila profili legati a minori di 16 anni in Australia, per via della legge che vieta loro i social

Meta ha detto che dopo l’entrata in vigore in Australia della legge che vieta i social ai minori di 16 anni, a inizio dicembre, ha dovuto rimuovere 550mila profili dalle proprie piattaforme: 330,639 account su Instagram, 173,497 su Facebook, e 39,916 su Threads. La legge australiana è la prima nel suo genere e il suo funzionamento è osservato con interesse anche in altri paesi dove sono state avanzate proposte simili.

Il divieto è stato giustificato con la necessità di tutelare gli adolescenti dai contenuti dannosi presenti sui social e sui presunti effetti negativi del loro utilizzo sulla salute mentale. Oltre alle piattaforme di Meta la legge riguarda anche TikTok, Snapchat, X, Reddit e siti per video e dirette in streaming come YouTube, Twitch e Kick, ed è considerata particolarmente severa perché non prevede la possibilità di aggirare il divieto con l’autorizzazione dei genitori.

