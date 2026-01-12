Meta ha nominato come propria presidente Dina Powell McCormick, ex collaboratrice di Trump

La società statunitense Meta, proprietaria di Facebook e Instagram, ha nominato l’imprenditrice Dina Powell McCormick come propria presidente. Powell McCormick ha 52 anni e fra le altre cose è stata collaboratrice di Donald Trump. All’interno di Meta dipenderà soltanto dal fondatore e CEO Mark Zuckerberg.

La nomina di Powell McCormick fra le altre cose mostra il legame molto stretto che si è sviluppato tra le grandi aziende statunitensi della tecnologia e l’amministrazione Trump. Fra il 2017 e il 2018 Powell McCormick è stata vice consigliera per la sicurezza nazionale di Trump durante il suo primo mandato da presidente. Trump stesso si è congratulato con Powell McCormick con un messaggio sul suo social network Truth, scrivendo: «grande scelta da parte di Mark Z!!!», cioè Mark Zuckerberg. Ormai da anni Zuckerberg ha preso diverse decisioni concilianti nei confronti di Trump, tra cui l’interruzione dei programmi aziendali di diversità e inclusione e la rimozione dei sistemi di fact checking nei social network Facebook e Instagram.

In precedenza Powell McCormick ha lavorato come importante funzionaria nell’amministrazione Repubblicana di George W. Bush e per 16 anni come dirigente alla banca d’affari statunitense Goldman Sachs. Per qualche mese nel 2025 aveva anche fatto parte del consiglio d’amministrazione di Meta. Dal 2019 è sposata con Dave McCormick, influente politico Repubblicano, oggi senatore.