È stato bloccato internet in Iran, mentre sono in corso in tutto il paese grosse proteste contro il regime

È in corso un blocco di internet in tutto l’Iran, dove da quasi due settimane vanno avanti in tutto il paese grosse proteste contro il regime, iniziate per le disastrose condizioni economiche e poi allargatesi. Lo ha verificato l’osservatorio indipendente NetBlocks (dal grafico qui sotto si vede che la connettività è andata via del tutto in modo repentino). Il regime iraniano è solito limitare o bloccare la connessione a internet quando ci sono proteste difficili da gestire: non ci sono abbastanza informazioni per dire se giovedì le proteste in Iran siano cresciute in modo particolare (nel paese non ci sono media liberi) ma alcune testimonianze raccolte dai giornali internazionali suggeriscono che sia così.

Come già avvenuto in passato, il regime sta reprimendo le proteste con la forza e contemporaneamente sta cercando di presentarle come molto minori di quanto invece mostrano le immagini che arrivano dal paese. Secondo la ong Iran Human Rights, una delle più attendibili nonostante abbia sede in Norvegia, nelle proteste di questi giorni ci sono stati più di duemila arresti di persone che protestavano e almeno 45 sono state uccise. HRN conferma i dati attraverso testimonianze e fonti locali (e per questo il numero potrebbe essere più alto).

– Leggi anche: Le proteste in Iran sono sempre più importanti