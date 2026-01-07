Trump ha detto che il Venezuela inizierà a dare il suo petrolio agli Stati Uniti

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che il Venezuela inizierà a consegnare dai 30 ai 50 milioni di barili di petrolio agli Stati Uniti. Sul social Truth ha scritto che il petrolio sarà poi venduto al prezzo di mercato, quindi il valore complessivo della vendita potrebbe superare i due miliardi di dollari. Trump ha aggiunto che lui stesso controllerà il ricavato, e che lo userà a beneficio delle popolazioni di Venezuela e Stati Uniti, non è chiaro per ora come. Il Venezuela non ha ancora commentato l’annuncio di Trump.

L’intenzione di gestire le enormi riserve petrolifere del Venezuela è una delle poche cose chiare emerse finora dai piani presentati da Trump dopo aver attaccato il Venezuela e catturato il suo presidente, Nicolás Maduro, con una complessa operazione militare. Maduro è ora detenuto a New York e lunedì è cominciato il processo a carico suo e di sua moglie Cilia Flores.

Secondo dati ufficiali statunitensi citati dall’Associated Press, gli Stati Uniti consumano in media circa 20 milioni di barili al giorno di petrolio. L’amministrazione Trump sta organizzando un incontro venerdì alla Casa Bianca con i rappresentanti delle maggiori compagnie petrolifere per discutere di come gestire il petrolio venezuelano. Associated Press scrive che all’incontro dovrebbero partecipare quelli di Exxon, Chevron e ConocoPhillips.

