A Berlino è stata ripristinata l’elettricità dopo quattro giorni di blackout

Nella periferia sudovest di Berlino sta cominciando a tornare l’elettricità dopo uno dei più lunghi blackout dalla fine della Seconda guerra mondiale, durato quattro giorni. Il blackout era iniziato sabato 3 gennaio ed era stato causato da un incendio, che secondo le autorità sarebbe stato appiccato da un gruppo di estrema sinistra.

Durante il blackout erano rimaste senza corrente, e in molti casi senza riscaldamento, 45mila case e circa 2mila fra uffici e negozi: in metà degli edifici martedì non era ancora tornata. Il sindaco di Berlino, Kai Wegner, ha detto che le operazioni per riparare i circa 300 metri di cavi danneggiati dall’incendio si concluderanno giovedì.